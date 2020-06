Roma, delusione Petrachi. Ora si valuta una causa

Che non sarebbe stato un Grande Amore, in fondo, si era capito in fretta, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Per un club che ambisce ad avere un respiro internazionale, a tanti a Trigoria – un anno fa – sembrava chiaro come la scelta di Gianluca Petrachi fosse una soluzione ponte, anche se l’appoggio nei suoi confronti pubblicamente non è mai mancato. Nessuno nella Roma, però, si sarebbe aspettato che il d.s. scegliesse lo scontro frontale con James Pallotta, a pochi giorni dal riavvio della stagione.

Vero che dopo il mercato Petrachi poteva saltare, ma perché rompere adesso? Ormai al vertice si stanno convincendo che il d.s. possa avere un club alle spalle. Si era fatto il nome della Fiorentina, ma ieri lo stesso Joe Barone ha contattato i giallorossi per dire no. A questo punto, la Roma valuta se intentare un licenziamento per giusta causa, visto che l’intervista rilasciata la scorsa settimana a Sky aveva fatto arrabbiare proprio tutti, dalla dirigenza alla squadra. Al netto delle scivolate lessicali e comportamentali a cui il d.s. aveva abituato tutti nell’ultimo anno (il caso Dzeko, la gaffe sulle donne con l’intervento del ministro Spadafora, le invasioni dello spogliatoio senza il permesso di Fonseca), la società gli rimprovera soprattutto una crescita enorme dell’autoreferenzialità– cosa che ha portato tra l’altro a un raffreddamento di rapporti anche col fedele Longo – e alla totale sparizione durante il “lockdown”.

La società smentisce che ci sia il possibile arrivo (o meno) di Pedro dietro la discussione di Petrachi con Pallotta. In ogni caso, stamattina sembra che il direttore sportivo si presenterà a Trigoria per un chiarimento e anche per non dare estremi a un licenziamento, senza prendere i due anni di contratto che vanta, ma la ricucitura sarà complicata. A questo punto, anche grazie alla presenza di Baldini, il traghettatore sembra essere Morgan De Sanctis.