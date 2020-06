Decolla il mercato: Pedro è in arrivo, poi terzino e punta

A prescindere dal più che probabile addio al ds Petrachi, il mercato della Roma è già ampiamente impostato, scrive Matteo Pinci su “La Repubblica”. Il primo colpo è imminente e sarà un attaccante: lo svincolato Pedro, in uscita dal Chelsea, firmerà per i giallorossi con stipendio da 3,5 milioni. L’operazione è subordinata all’uscita di Kluivert, a cui però la Roma pare aver trovato una destinazione adatta: sarà la pedina per concludere il riscatto di Mkhitaryan dall’Arsenal. L’olandese sarebbe valutato 40 milioni, l’armeno 18 e dunque l’operazione porterà anche liquidità nelle casse giallorosse. Con la permanenza del centrocampista offensivo verrebbe soddisfatta una delle richieste di Fonseca. Le altre: trattenere anche Smalling e trovare un centravanti di scorta e un terzino destro. La caccia è in corso ed è possibile che si arrivi a dama tramite scambi, per massimizzare la plusvalenza delle uscite ed evitare esborsi economici per gli acquisti.