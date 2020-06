Under, Kluivert e gli altri in uscita. Ora è vietato mollare con la testa

A Trigoria stanno tenendo alta la tensione anche e soprattutto perché molti giocatori a fine stagione andranno via, ma ora servono tutti per centrare il quarto posto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

I primi due che devo o tenere alti i giri sono Under e Kluivert. Entrambi sono destinati a lasciare la Roma dopo, rispettivamente, tre e due stagioni. Il turco piace a tanti in Europa: dalla Germania alla Premier. Kluivert, invece, è al centro di una trattativa con l’Arsenal per far restare a Trigoria Mhitaryan a titolo definitivo.

Un altro in uscita è Pastore: può finire negli Stati Uniti, ma in questo finale di campionato serve la sua fantasia che può essere decisiva in molte partite. Poi ci sono Fazio e Juan Jesus che finora sono stati utilizzati poco da Fonseca ma che con le tante partite in pchi giorni possono far comodo per rientrare nel turn over che ha in testa il tecnico.