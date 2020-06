Trigoria, riunione Petrachi-Fienga: il diesse della Roma vuole continuare. Palla a Pallotta

Nei giorni della bufera Petrachi, il dirigente sportivo della Roma e l’amministratore delegato Guido Fienga hanno tenuto oggi una riunione a Trigoria. La posizione di Petrachi, tornato da Lecce dopo qualche giorno di pausa, non cambia: nelle sue intenzioni c’è sempre quella di continuare il lavoro con la Roma, cercando di migliorare la progettualità per il prossimo mercato della squadra. La palla passa comunque a James Pallotta, dopo il caos scatenato a seguito della sua penultima intervista di cui Petrachi non ha digerito bene l’esclusione dai ringraziamenti. Secondo quanto riporta Sky Sport, Petrachi assiste all’allenamento della squadra di Fonseca.