Roma, accordo con l’Atletico Madrid per Kalinic: resterà fino al termine della stagione

Nikola Kalinic resterà per il rush finale di fine campionato. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta su Twitter, Roma e Atletico Madrid hanno trovato l’accordo per il rinnovo del prestito fino al termine della stagione, superando l’attuale scadenza impostata al 30 giugno. Kalinic, che prima dello stop causato dal coronavirus si era reso protagonista di una doppietta (e assist) contro il Cagliari in trasferta, aveva dimostrato i primi segnali di risveglio dopo il deludente inizio stagione (aggravato dagli stop per infortuni). “Kalinic dopo gennaio ha iniziato a fare prestazione buone e anche gol, ma se in questi due mesi fa 7-8 gol è chiaro che le valutazioni su di lui cambiano”, aveva dichiarato Petrachi nella sua ultima intervista a Sky Sport: la speranza di Fonseca è quella di ritrovare il centravanti croato sulla scia delle ultime prestazioni, affidandogli le chiavi dell’attacco quando Dzeko sarà a corto di fiato.