Pellegrini, affaticamento muscolare. Pau Lopez si allena con un pallone più leggero

Ieri giornata libera per la Roma, ma il focus medico è su quelli che si vorrebbe recuperare al più presto, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”. Ad esempio, Pau Lopez e Mancini. L’obiettivo per entrambi è quello di esserci per il riavvio della stagione contro la Sampdoria. L’impressione è che sia più facile per il difensore.

Pau Lopez non è ancora sicuro di farcela, da oggi però comincerà ad allenarsi con un pallone più leggero e quindi a cercare di tuffarsi con più sicurezza. Nel novero dei problemi gestibili c’è Lorenzo Pellegrini: il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare, ma il suo recupero non dovrebbe essere in dubbio, anche se lo staff tecnico eviterà qualsiasi tipo di forzatura. Allenamenti senza contatto anche per Nicolò Zaniolo.