Pellegrini, terapie alla caviglia gonfia e rinnovo sotto l’albero. Pastore scalpita: “Torno presto”

Furia giallorossa, ma stavolta gli spagnoli non c’entrano poco o niente. E’ una rabbia ancora da smaltire quella che arriva dalla sfida con il Sassuolo di ieri, pareggiata sul campo in dieci ma che porta dietro un po’ di amaro in bocca. Quella del tecnico, espulso del nervosismo ma che è rimasto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, quella di alcuni giocatori come Pellegrini, irritato per gli attacchi social ai compagni e per il pestone non punito con il rosso preso da Obiang. L’attesa ora è tutta per il verdetto del giudice sportivo, per capire sia la squalifica che verrà comminata a Fonseca sia il verdetto sulla direzione di gara di Maresca, non piaciuta neanche dai vertici dell’Aia. C’è chi però ha voluto difendere l’operato del fischietto napoletano, ossia Gianluca Rocchi, che quest’anno sta curando la comunicazione tra squadra e AssoArbitri: “La partita, al di là dell’episodio, ha visto molte decisioni corrette dell’arbitro. Quando poi c’è una decisione non del tutto corretta ci si concentra solo su quella. Nel complesso è stata una giornata positiva. Non è che se uno sbaglia un rigore clamoroso poi diventa un brocco. Fonseca poi doveva essere più freddo in quella circostanza, cartellino rosso condivisibile”.

Terapie per Pellegrini: caviglia da monitorare. Mancini scalpita

Nervosismo per i social e anche per le condizioni fisiche. Dopo il Covid infatti altra sfida all’orizzonte per Lorenzo Pellegrini, uscito con una caviglia malconcia dalla partita di ieri. Il violento pestone di Obiang ha infatti lasciato il segno e oggi il sette giallorosso ha svolto a Trigoria delle terapie per diminuire il persistente gonfiore. L’ecografia non avrebbe evidenziato rotture di alcun tipo, ma la cautela in questi casi è massima, con la Roma che aspetta di capire se ci sarà bisogno di ulteriori accertamenti. Tra Pellegrini e il club, intanto, discorsi giunti alle battute finali per il rinnovo: nonostante lo sfogo di ieri, il giocatore resterà nella Capitale. Nel quartier generale giallorosso hanno lavorato anche gli altri infortunati, in attesa di capire chi potrà tornare arruolabile per la doppietta CSKA Sofia-Bologna. Soprattutto il match con i rossoblù di Mihajlovic sarà determinante per permettere alla Roma di riprendere la corsa in campionato stoppata nelle ultime due gare. La speranza di Fonseca è quella di riavere presto i vari Smalling, Veretout e Mancini, con quest’ultimo che ha voluto mandare un messaggio di grinta ai compagni dopo il pareggio di ieri: “Grandi ragazzi. Andiamo avanti per la nostra strada da grande gruppo”. Servirà invece ancora un po’ per rivedere in campo Nicolò Zaniolo; la via la detta il c.t. dell’Italia Roberto Mancini: “Spero di riaverlo entro marzo, per l’europeo ci sarà”.

Pastore: “Presto a disposizione”. E Zalewski torna dal Covid

Sui campi di Trigoria c’era anche Javier Pastore. L’argentino, rientrato da qualche settimana a Roma dopo l’operazione e la fase post intervento in Spagna, anche stamattina (nel giorno di riposo concesso alla squadra) era ad allenarsi per seguire il solito programma specifico. “Nuova settimana di lavoro per tornare presto in campo”, ha scritto il Flaco. Contentezza e concentrazione, la stessa che ha ritrovato Zalewski dopo la negatività al Covid. Per il talento della Primavera di Alberto De Rossi, dopo le visite mediche d’idoneità, si riapriranno le porte della prima squadra. Un’opportunità per debuttare ufficialmente in giallorosso come fatto già dai suoi compagni Milanese e Tripi, quell’infornata di giovani talenti che potrebbe fare le fortune di Fonseca. Tra questi Riccardo Calafiori è decisamente più avanti nel processo di crescita e la Uefa ha voluto ricordare il suo grandissimo gol contro lo Young Boys della scorsa settimana.