Bologna, domani la ripresa degli allenamenti in vista della Roma

Continua in campionato il viaggio della Roma lungo la Via Emilia. Dopo la sfida di ieri con il Sassuolo i giallorossi affronteranno nel prossimo turno il Bologna di Mihajlovic, reduce dalla pesante sconfitta 3 a 1 contro l’Inter di Antonio Conte. I rossoblù si ritroveranno domani alle 14.30 a Casteldebole per iniziare l’avvicinamento alla gara, in programma domenica al Dall’Ara alle ore 15. Lo scorso anno arrivò nella gara di andata, giocata sempre a Bologna, la vittoria in extremis della squadra di Fonseca. propiziata da Pellegrini e da Dzeko, che di testa mise a segno nei minuti di recupero il gol del 2 a 1.