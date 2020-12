La Uefa esalta Calafiori: “Ricordate questo nome”

Momento d’oro per Riccardo Calafiori. Dopo il primo gol in maglia giallorossa e i tanti attestati di stima tra dichiarazioni e voti alti sui giornali, anche la Uefa ha voluto ricordare sul suo profilo Twitter la prodezza del giovane calciatore romanista pubblicando le immagini del gol siglato contro lo Young Boys. “Ricordate questo nome, Riccardo Calafiori!“, queste le poche ma significative parole a commento del video, dove si percepisce tutta la classe e il coraggio dell’esterno. Sarà una stagione decisiva per Calafiori, visto che il club ha voluto scommettere su di lui con l’addio di Kolarov e promuovendolo a vice esterno sinistro alle spalle di Spinazzola. Ora si aspetta soltanto la firma sul rinnovo, per continuare la grande tradizione di romani cresciuti nel settore giovanile nel segno di Francesco Totti e Daniele De Rossi.