Zalewski negativo al Covid. Dopo le visite si unirà alla prima squadra

Per Zalewski è ora di tornare in campo. Il talento della Primavera di Alberto De Rossi è tornato negativo al coronavirus (era stato trovato positivo al tampone il 14 novembre, quindi più di 23 giorni fa). Per lui dopo le visite mediche d’idoneità si riapriranno le porte della prima squadra, visto anche lo stop del campionato Primavera. Una bella notizia per il polacco, che era stato convocato da Fonseca già per le partite contro il Benevento, il Cska Sofia e il Cluj.

Nei giorni scorsi è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo: Zalewski ha firmato con la Roma fino al giugno del 2024 con un ingaggio che supera i parametri dei Primavera perché ormai si allena stabilmente in prima squadra. È stato a lungo fermo, ma potrebbe essere convocato per la partita ininfluente contro il Cska a Sofia. E chissà che non possa arrivare il tanto atteso esordio in prima squadra.