L’urlo di Fonseca: “Pretendo rispetto per la mia squadra”

“Gli episodi parlano da soli, sono accadute cose che non posso comprendere”. Paulo Fonseca è durissimo con l’arbitraggio di Maresca e fatica a trattenersi nel commentare lo 0-0 della sua Roma contro il Sassuolo, riporta La Repubblica. “Come puoi dare un giallo al primo fallo di Pedro, lo stesso provvedimento per il fallo su Pellegrini che invece era da rosso? E poi c’è il rigore per il mani sul tiro di Spinazzola: se l’arbitro non vede, deve esserci il Var. Cosa ho detto a Maresca prima di essere espulso? Ho chiesto rispetto per la mia squadra”.

Nervosismo e reazioni a parte, Dzeko e compagni non hanno sfigurato contro il Sassuolo, in dieci per cinquanta minuti e con troppe occasioni fallite. “Sono soddisfatto e molto orgoglioso della mia squadra – il commento, in questo caso pacato, di Fonseca – abbiamo avuto le occasioni migliori, lasciando davvero poco al Sassuolo”.