Pellegrini, dallo sfogo al rinnovo con la Roma: per Natale può arrivare l’annuncio

La storia tra Lorenzo Pellegrini e la Roma è destinata a proseguire. Nonostante una settimana piuttosto travagliata, conclusasi con lo sfogo del giocatore sui social ai margini del pareggio contro il Sassuolo, il centrocampista giallorosso non ha intenzione di lasciare la Capitale. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, in quel di Trigoria sarebbe ormai tutto pronto per il rinnovo di contratto del numero 7: il nuovo accordo prevederà la rimozione della clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Pellegrini e la Roma dovrebbero legarsi fino al 2025: l’annuncio potrebbe arrivare entro Natale.

Sempre dal portale di calciomercato emergono anche dei retroscena riguardo proprio alla reazione veemente avuta ieri dal centrocampista sul proprio profilo Instagram: alla base dello sfogo ci sarebbero alcuni commenti di vari tifosi al post in cui la sua compagna annunciava la seconda gravidanza: “Fai meno figli e gioca meglio”, oppure “Pensi solo a s…, ma a segnare?” sarebbero alcuni dei messaggi incriminati. Il giocatore si è poi scusato, ma la questione lo ha toccato personalmente: una vicenda che, a conti fatti, sembra comunque non aver influito sul discorso rinnovo.