Qatar 2022, Mancini: “Spero di avere Zaniolo già a marzo, all’Europeo ci sarà”

In sede di commento ai margini dei sorteggi per i gironi di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, il c.t. dell’Italia Roberto Mancini si è sbilanciato anche sui tempi di recupero del talento della Roma Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole: “Spero di avere Zaniolo già per le qualificazioni, a marzo saranno passati 6 mesi e ci può stare come tempo di recupero. E’ un ragazzo forte, è chiaro che non deve rischiare nulla: se deve perdere un mese, meglio perderlo adesso per poi rientrare con continuità. Spero di averlo a marzo, se non dovesse essere così lo avremo certamente per l’Europeo“.

Mancini ha poi parlato delle possibili scelte a centrocampo: “Centrocampo ideale con Jorginho, Verratti e Locatelli? In mezzo siamo messi molto bene, abbiamo tante alternative, ci sono anche giocatori come Tonali, Pellegrini e Cristante che possono interpretare bene il ruolo di mezzala. Abbiamo giocatori che possono interpretare il ruolo dell’interno in maniera molto diversa, chi più offensivo chi più palleggiatore e c’è chi addirittura può fare l’esterno d’attacco. Abbiamo tante soluzioni”.