Obiang punito solo col giallo: errore doppio. C’è il tocco di mano di Ayhan

Pomeriggio da dimenticare per Fabio Maresca, che sbaglia tanto, troppo. All’11’ il primo giallo è per Pedro, che entra a gamba alta su Berardi: qualche dubbio sulla sanzione c’è; la seconda ammonizione al 41’ ci sta ma sul rosso pesa la prima valutazione, riporta “La Gazzetta dello Sport“. Sul gol annullato a Mkhitaryan a fine primo tempo Maresca è posizionato benissimo ma non vede il fallo di Dzeko su Locatelli: buon per lui che il Var Guida lo richiami al monitor per guardare e annullare (giustamente).

Nella ripresa l’errore forse più grave di arbitro e Var: l’entrata di Obiang su Pellegrini è in ritardo e pericolosa, il piede è troppo alto. Maresca punisce il giocatore di De Zerbi con il giallo ma il fallo è da rosso: sbaglia anche Guida, che avrebbe potuto e dovuto segnalare l’errore. La Roma si lamenta anche sul tocco di mani in area di Ayhan al 36’: Spinazzola crossa e il pallone finisce sulla mano destra del turco-tedesco, che si stava girando: il tocco è nettissimo, né Maresca né il Var lo valutano da rigore.