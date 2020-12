Mancini: “Grande gruppo, andiamo avanti per la nostra strada” – FOTO

Ieri non era convocato, ma Gianluca Mancini avrebbe sicuramente voluto aiutare la sua Roma. Il difensore, fermo ai box per infortunio, stamattina ha pubblicato sui social un messaggio per la squadra: “Grandi ragazzi. Andiamo avanti per la nostra strada da grande gruppo”. L’ex Atalanta, così come il resto dei giallorossi, non ha preso bene la direzione di gara di Maresca e ha invitato i propri compagni a pensare solo alla strada intrapresa senza farsi scalfire da queste difficoltà. Fonseca spera di recuperarlo già per la sfida contro il Bologna, quando dovrebbe esserci anche Jordan Veretout oltre che Chris Smalling.