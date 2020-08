Pau Lopez verso la conferma, Fienga incontrerà Dzeko. Roma su Milik, ma prima le cessioni

Si avvicina la data del 1 settembre, quella in cui verrà ufficialmente aperto il calciomercato. La Roma non ha intenzione di farsi trovare impreparata, specie dopo l’avvicendamento societario tra Pallotta – che venderà anche la sua quota dei Boston Celtics – e Friedkin: per questo l’ad Guido Fienga, a cui è stata affidata la campagna acquisti con Morgan De Sanctis, nei prossimi giorni incontrerà gli agenti dei calciatori in bilico. Tra questi c’è anche Edin Dzeko: il bosniaco si è rivelato una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Fonseca, ma il suo stipendio (quasi 9 milioni lordi) è pesante per le casse giallorosse. La Roma non vorrebbe cederlo, su di lui ci sono però Juventus e Inter: Pirlo e Conte sono molto interessati al profilo dell’ex centravanti del Manchester City, che comunque dovrebbe rimanere nella capitale. In caso di cessione, l’obiettivo numero uno per sostituirlo è Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli. Anche quest’anno, tuttavia, prima di comprare bisognerà vendere.

Le cessioni per il tesoretto della Roma: da Florenzi e Schick e Kluivert e Under

Con il tesoretto ricavato dai calciatori in esubero si potrà pensare a rinforzare la squadra a disposizione di Paulo Fonseca. Che nella prossima stagione potrebbe essere affiancato da un tattico italiano, visto qualche passaggio a vuoto di troppo nel corso del suo primo anno in Serie A. Resta da capire se il nuovo ingresso nello staff avverrà prima del 27 agosto, il giorno nel quale la Roma si ritroverà a Trigoria. Così come resta ancora da verificare la presenza di alcuni giocatori che sembrano ormai fuori dal progetto del tecnico portoghese. Nell’eventualità in cui non venissero ceduti prima di settembre, nei primi giorni di ritiro si alleneranno con il gruppo anche i vari Florenzi, Karsdorp, Olsen e Antonucci, tutti reduci dalle rispettive esperienze in prestito.

Non ci sarà almeno inizialmente Patrik Schick, che ha concluso la sua stagione solo pochi giorni fa e rimane nella lista dei cedibili. Come Kluivert e Under: sul primo c’è la Juventus, che ha chiesto informazioni pure per Florenzi mettendo nuovamente sul piatto Rugani (anche se sul difensore è forte l’interesse dell’Arsenal); il turco continua a essere un obiettivo del Napoli, che potrebbe proporre alla Roma il difensore Maksimovic. I partenopei, infatti, seguono l’ex Milan Sokratis Papastathopoulos, accostato di recente ai giallorossi dopo il mancato acquisto di Smalling.

Conferma in vista per Pau Lopez, Zaniolo intoccabile

Pare invece esclusa l’ipotesi partenza per Pau Lopez. Intervistato da “ForzaRoma.info”, l’agente del portiere, Albert Botines, ha infatti dichiarato: “Ha offerte da Inghilterra, Germania e Spagna, ma lui è felice nella capitale e la società non mi ha mai parlato di una cessione”. Quelli di Sirigu e Andrada restano comunque nomi caldi per la porta dei capitolini.

Intoccabili, o quasi, Pellegrini e Zaniolo. Il romano è atteso dal definitivo salto di qualità; il numero 22, che domani si sottoporrà al test per il Covid (è tornato dalla Sardegna), è ormai il “tesoro” del club giallorosso. Nel corso di un’intervista, il papà Igor ha confessato di sperare in una stagione da protagonista nella nuova Roma.

Chiosa finale sulla Primavera, tornata ad allenarsi dopo l’esito negativo dei tamponi su tutti i calciatori. Nei giorni scorsi, erano risultati positivi due ragazzi della rosa di Alberto De Rossi.

Paolo Franzino