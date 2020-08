La Juve pensa a Florenzi e Kluivert: Rugani offerto alla Roma

La Juventus guarda in casa Roma per il prossimo calciomercato. Dopo l’interesse per Edin Dzeko (non ci sono ancora stati contatti tra l’entourage bianconero e il giocatore) vengono studiati anche i profili di Justin Kluivert ed Alessandro Florenzi. Secondo quanto riporta “La Stampa”, da Torino offrono Daniele Rugani come contropartita tecnica, al fine di riuscire a mettere le mani su uno dei due giallorossi. Entrambi non hanno trovato lo spazio desiderato nell’ultima stagione, con l’olandese che è completamente scomparso dai radar nel post-lockdown e l’ex capitano che era stato ceduto in prestito al Valencia, dopo la bocciatura di Paulo Fonseca. Uno dei profili d’interesse per la Roma, invece, rimane Federico Bernardeschi.