Zaniolo superstar: classe, potenza e tanti sponsor. È lui il tesoro della nuova Roma

Ieri Zaniolo è rientrato dalla Sardegna con tanti fantasmi che gli assediavano la mente. Le notizie della diffusione della pandemia sull’isola non lo lasciavano tranquillo. Così, il giallorosso, rientrato ieri a Spezia per il compleanno di mamma Francesca che si festeggia oggi, domani si sottoporrà al tampone, riporta La Gazzetta dello Sport.

Nella testa di Nicolò non c’è solo l’ansia per il Covid. Il contratto è un altro pensiero predominante. Così il desiderio del giallorosso sarebbe quello di cominciare la prossima stagione con un nuovo accordo già pronto. La volontà della società c’è, tanto più che già ci sono stati contatti fra il suo “entourage” e quello della famiglia Friedkin, che ha scelto una foto di Nicolò nei giorni dell’acquisto del club. Per questo arrivare al tetto di retribuzione previsto, cioè 3 milioni più bonus, non sarà affatto un problema.

Bisognerà vedere se si inserirà una clausola di rescissione o meno, anche se al momento non è prevista. Il ceo Fienga dovrebbe rientrare solo oggi dal suo viaggio britannico. Gli impegni sono tanti. A partire dalla situazione legata d.s. La Roma prenderà tempo fino ad ottobre per sceglierlo (con Paratici e Ausilio sempre in cima alla lista dei desideri), ma dal 24 darà nominato Morgan De Sanctis, da regolamento, per svolgere tutte le mansioni.

Ma tutti a Trigoria sanno come Zaniolo sia un vero e proprio tesoro. Non è un caso che tante aziende leader nei loro settori lo abbiamo cercato o siano in trattative con lui. E se la “Doom” di Fedez e la 21 B.E. ne gestiscono l’immagine e la comunicazione, alle spalle c’è la Vigo Global dell’agente Claudio Vigorelli a gestire un personaggio come è ormai Zaniolo. Per questo sembra arrivato il momento della consacrazione. E la Roma, gli sponsor e la Nazionale lo hanno capito davvero.