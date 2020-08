Triangolo per Dzeko. La Juve vuole Edin, Milik può sbloccarlo

Per Andrea Pirlo è Edin Dzeko il primo nome sulla lista delle richieste di mercato alla voce attaccanti. Il suo destino è legato a quello di Milik, perché il polacco potrebbe prendere il posto di Edin alla Roma e facilitare il trasferimento dell’attaccante bosniaco a Torino, scrive La Gazzetta dello Sport.

La situazione, al momento, è questa: Milik aspetta la Juventus, con cui ha già un accordo di massima (5 milioni di ingaggio a stagione) mentre il Napoli, che per l’attaccante polacco chiede 40 milioni, sarebbe più propenso a trattare con la Roma, inserendolo in uno scambio proficuo. Dzeko presto parlerà col club: se chiederà di essere ceduto la nuova proprietà cercherà di accontentarlo. A quel punto Milik potrebbe valutare un futuro in giallorosso. Molto dipenderà anche da Edin, che è legatissimo a Roma e in passato ha rifiutato offerte importanti.