Non solo Smalling: con Maksimovic è pronto un bunker

Roma e Napoli hanno una strategia comune che potrebbe portarle a fare affari insieme. Oltre all’intrigo Dzeko-Milik, c’è Veretout che i partenopei vorrebbero ma che per Fonseca è incedibile. Poi c’è Under, che i giallorossi vorrebbero inserire nelle trattative, anche se Gattuso preferisce altri esterni. Come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, il giro potrebbe essere ancora più ampio. Maksimovic è un altro elemento che il Napoli potrebbe cedere e che alla Roma farebbe comodo, sia per aumentare il giro di plusvalenze, che per l’idea della difesa a tre dalla quale potrebbe ripartire Fonseca.

L’idea di riportare Smalling a Trigoria non è comunque stata accantonata. A dire il vero, dopo il viaggio di Fienga a Londra, l’operazione potrebbe addirittura essere vicina all’esito positivo. Il difensore si può trasferire con un prestito oneroso e obbligo di riscatto, per una cifra totale non lontana dai 15 milioni. Per chiudere entrambe le operazioni servono gli addii di alcuni esuberi. Jesus è tiepido sull’operazione Cagliari, mentre Fazio piace al Villarreal.