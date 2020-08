Calciomercato, Gattuso pressa Papastathopoulos: il Napoli sfida la Roma per il greco

Con il discorso Smalling ancora in stand-by (l’inglese rimane la prima scelta per la difesa), la Roma si è guardata intorno alla ricerca di altri possibili candidati. Uno degli ultimi nomi è stato quello di Sokratis Papastathopoulos, centrale uscente dall’Arsenal. Secondo quanto riporta “Il Corriere del Mezzogiorno”, però, c’è anche il Napoli: Gattuso, ex compagno di squadra del greco ai tempi del Milan, potrebbe fare forza sulla loro conoscenza per portarlo a Castel Volturno. C’è già stato un contatto telefonico tra i due, con il greco che sta provando a convincere gli inglesi a liberarlo. I partenopei potrebbero offrirgli un biennale (o triennale), con un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito con i Gunners.