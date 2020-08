Zaniolo, tappa a casa della madre: domani test-Covid

Finite le vacanze in Sardegna di Zaniolo. Nicolò oggi è a La Spezia per il compleanno della mamma. Tornerà nella Capitale domani e immediatamente si sottoporrà al controllo covid. Pedro, a contatto con Mirante e a cena insieme al portiere e al suo agente nella serata di martedì, lo ha effettuato invece mercoledì. La Roma ieri sera appariva comunque serena non avendo ricevuto segnali allarmanti di nuovi casi di positivi. Nessun problema per Capitan Dzeko che nei giorni scorsi aveva anticipato gli esami di rito all’aeroporto di Fiumicino. A meno di una settimana dalla ripresa a Trigoria (giovedì si torna al lavoro), Fonseca attende con inevitabile apprensione i responsi dei tamponi, scrive Carina su Il Messaggero.

Trigoria ancora una volta si sta dimostrando all’avanguardia nell’affrontare l’emergenza Covid. Dopo aver sospeso l’attività agonistica della squadra di Alberto De Rossi nei giorni scorsi, è stata immediatamente disposta la sanificazione del centro sportivo Fulvio Bernardini. A conferma di un pronto ritorno alla normalità, il fatto che i calciatori rientrati dai rispettivi prestiti (Olsen, Florenzi, Karsdorp, Coric, Antonucci, Coly e Sdaigui), ieri si sono regolarmente allenati.