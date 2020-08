Dopo la Roma, i Boston Celtics: Pallotta vende la sua quota di minoranza

Prosegue il periodo di vendite per James Pallotta. Dopo aver ceduto la Roma a Dan Friedkin, con il closing dell’accordo tra i due che è avvenuto lo scorso 17 agosto, l’ex presidente giallorosso sta per vendere anche la sua quota di minoranza dei Boston Celtics, la celebre squadra NBA. Secondo quanto riporta “Sportico”, Pallotta cederà il suo 8% a Steve Pagliuca, già amministratore e membro del comitato esecutivo del club, guadagnando una cifra vicina a 225 milioni di dollari. Secondo “Forbes”, i Celtics vengono valutati 3,1 miliardi, tuttavia la quota di Pallotta non prevede il diritto di voto: per questo motivo, nella cessione del suo 8%, il costo del club verrà scontato di circa 300 milioni.