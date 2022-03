Oliveira torna in gruppo, Mkhitaryan dice addio alla nazionale. Piace Kalajdzic

Mkhitaryan lascia l'Armenia, può avvicinarsi il rinnovo. Mourinho recupera anche il centrocampista portoghese per il match con l'Atalanta. Interesse per l'attaccante dello Stoccarda

L’armeno è in scadenza di contratto e fino a qualche settimana fa i segnali non erano rassicuranti. Ma proprio oggi Henrick Mkhitaryan ha dichiarato che non indosserà più la maglia della Nazionale : "Ho preso questa decisione dopo la mia ultima partita contro la Germania a novembre. Penso che sia il momento giusto. Ho dato tutto quello che potevo dare alla mia Nazionale. Per i prossimi anni sarò quindi completamente concentrato sulla mia carriera da club". Buone speranze dunque per un prolungamento in giallorosso. Le sue prestazioni al momento lo identificano come l'uomo più versatile a disposizione di Mou: ha accettato diversi ruoli, tra cui quello del regista che da tempo cerca un interprete all’altezza. A questo si aggiungono le ormai decadute offerte dei club russi che lo tentavano. Visto il conflitto in atto non sono minimamente da prendere in considerazione le avance di Spartak e Lokomotiv Mosca oltre che del Krasnodar .

Non si guarda però solamente in casa, lo sguardo di Tiago Pinto è rivolto anche fuori: la Roma infatti in estate potrebbe tornare alla ricerca di un attaccante come vice Abraham viste la poca affidabilità mostrata fin qui da Shomurodov e Felix. Come riportato dal portale tedesco Kicker, i giallorossi sono sulle tracce di Sasa Kalajdzic, attaccante classe '97 dello Stoccarda. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni ma il contratto in scadenza a giugno 2023. Quest'anno il 24enne è sceso in campo appena 6 volte, collezionando soli 421 minuti. Chi invece sta soddisfacendo Mourinho è Edoardo Bove, che ha rilasciato una lunghissima intervista in cui ha parlato del suo primo gol col Verona, il rapporto con lo Special One e le origini a Trigoria. Infine Reynolds, che ha parlato dell'avventura in Belgio, reputandola migliore per lui rispetto a una grande città come Roma. Con il sogno Premier League.