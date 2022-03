Atalanta, per Malinovskyi lavoro individuale: in dubbio per la Roma

I bergamaschi continuano a contare gli indisponibili e dopo le tante defezioni nel reparto d'attacco potrebbero dover fare a meno anche del centrocampista ucraino

Nel pomeriggio l'Atalanta è scesa in campo nel centro sportivo di Zingonia per preparare la sfida dell'Olimpico contro la Roma in programma per sabato alle 18. Oltre ai molti infortunati, in particolar modo nel reparto offensivo, Gasperini potrebbe fare a meno anche di Ruslan Malinovskyi. L'ucraino oggi ha svolto lavoro individuale e quindi la sua presenza in campo contro i giallorossi è in forte dubbio. L'Atalanta è già orfana di Muriel e Zapata e l'assenza di Malinovskyi sarebbe molto pesante visto il suo rendimento in questa stagione.