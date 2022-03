L’Atalanta un tabù da spezzare: in casa l’ultima vittoria è di otto anni fa

La Roma contro la sua bestia nera in casa deve invertire la tendenza che va avanti dal 12 aprile del 2014, in cui De Rossi era stato il migliore in campo

Redazione

Sfida da vincere quella contro l'Atalanta per la Roma, che nutre ancora il sogno di raggiungere il quarto posto e la zona Champions. I bergamaschi però sono stati battuti l'ultima volta all'Olimpico nel 2014: da allora solo quattro pareggi, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. De Sanctis, Maicon, Toloi, Castan, Dodò, Nainggolan, De Rossi, Taddei; Gervinho, Totti, Ljajic. Sembra una Roma di un'era geologica fa, vero? Beh, è l'ultima che riuscì a battere l'Atalanta all'Olimpico.

Era il 12 aprile 2014, era la stagione cominciata con 10 vittorie consecutive e chiusa al 2° posto a -17 dalla Juventus-record dei 102 punti. La squadra di Garcia ne fece 85, una quota che probabilmente basterebbe a vincere questo campionato. Taddei, quella sera di quasi 8 anni fa, segnò con un missile di destro l’ultimo dei suoi 31 gol giallorossi; Ljajic raddoppiò sfruttando un assist del migliore in campo, De Rossi; il tris lo chiuse Gervinho, prima dell’inutile rete di Migliaccio, mentre, a partita virtualmente chiusa, Garçia (senza Destro, Pjanic, Florenzi, Balzaretti e Torosidis) mandava in campo Bastos, Romagnoli e Ricci.

Dopo quel 3-1 la Roma riuscita a vincere 3 volte a Bergamo (2-1 in quello stesso 2014, nel campionato successivo, poi 1-0 nel 2017 e 4-1 all’andata, lo scorso 18 dicembre) ma all’Olimpico ha ottenuto solo 4 pareggi in 7 partite. Nei 7 campionati tra il 2014-15 e il 2020-21 la Roma ha battuto in casa 5 volte la Fiorentina, 4 la Lazio, 3 Juventus e Napoli, 2 Inter e Milan. Mai l'Atalanta, che in casa giallorossa ha comunque un bilancio totale pessimo (7 vittorie contro 34 sconfitte) e che le prime 7 trasferte della sua storia a Roma, fra il 1938 e il '49, le aveva perse tutte. Ma che dopo quella sera all'Olimpico fa paura.