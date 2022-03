Roma-Atalanta, superata 40mila biglietti. Per il derby vicino il sold out

I tifosi giallorossi stanno rispondendo presente ai prossimi appuntamenti della squadra di Mourinho: oltre 35mila tagliandi staccati per la sfida con la Lazio

I tifosi della Roma sono pronti a spingere la squadra di Mourinho in questo finale di stagione. A partire dal match di sabato contro l'Atalanta, forse ultima occasione per rientrare in maniera definitiva nella corsa Champions League. Per la sfida contro Gasperini è stata superata quota 40mila biglietti, ma il periodo è importante e infatti il 20 marzo è in programma il derby. Per la partita contro la Lazio, è vicino il sold out dei tagliandi a disposizione dei tifosi romanisti, arrivando così a oltre 35mila presenze giallorosse tra biglietti venduti e abbonati. I sostenitori della Lazio, invece, hanno acquistato 3100 tagliandi sui 14mila disponibili.