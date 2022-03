Roma-Atalanta, arbitra Massa. Al Var Di Bello

Due partite in stagione con il fischietto di Imperia in campo: quella con il Napoli, pareggiata 0-0, e quella con la Juventus del 9 gennaio, persa per 4-3 dai giallorossi di Mourinho

Redazione

Ad arbitrare la gara cruciale della Roma contro l'Atalanta di sabato 5 marzo alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma sarà Davide Massa. Così è stato scelto nelle designazioni arbitrali di oggi. Ad aiutare il fischietto di Imperia, ci saranno Tegoni e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Sozza. Di Bello, invece, sarà al Var con Ranghetti.

Ventidue i precedenti di Massa con i giallorossi, due in stagione. Con l'arbitro ligure, la Roma ha ottenuto 8 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. In questa stagione, ha diretto due volte la Roma, nella partita contro il Napoli del 24 ottobre 2021, terminata 0-0, e nella sfida contro la Juventus, persa dalla squadra di José Mourinho contro la Juventus per 4-3 del 9 gennaio. I giallorossi non vincono con Massa ad arbitrare dal 12 maggio 2019, sempre contro i bianconeri. La partita finì 2-0 grazie ai gol, nel finale di Florenzi e Dzeko.

Le designazioni arbitrali della nona giornata di ritorno di Serie A

Ecco le designazioni complete per le gare valide per la 9ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22:

Inter – Salernitana Venerdì 04/03 H. 20.45

Marinelli

Tolfo – Paganessi

Iv: Marchetti

Var: Chiffi

Avar: Passeri

Udinese – Sampdoria Sabato 05/03 H. 15.00

Irrati

Carbone – Valeriani

Iv: Meraviglia

Var: Abisso

Avar: Longo

Roma – Atalanta Sabato 05/03 H. 18.00

Massa

Tegoni – Lo Cicero

Iv: Sozza

Var: Di Bello

Avar: Ranghetti

Cagliari – Lazio Sabato 05/03 H. 20.45

Maresca

Bindoni – Alassio

Iv: Cosso

Var: Di Paolo

Avar: Zufferli

Genoa - Empoli H. 12.30

Aureliano

Baccini – Pagliardini

Iv: Paterna

Var: Mariani

Avar: Zufferli

Bologna – Torino H. 15.00

Massimi

De Meo – Raspollini

Iv: Baroni

Var: Ghersini

Avar: Costanzo

Fiorentina – H. Verona H. 15.00

Manganiello

Vecchi – Cipressa

Iv: Volpi

Var: Nasca

Avar: Rossi C.

Venezia – Sassuolo H. 15.00

Pairetto

Meli – Colarossi

Iv: Colombo

Var: Doveri

Avar: Affatato

Juventus – Spezia H. 18.00

Fourneau

Cecconi – Rocca

Iv: Miele G.

Var: Mazzoleni

Avar: Rossi L.

Napoli – Milan H. 20.45

Orsato

Preti – Giallatini

Iv: Camplone

Var: Valeri

Avar: Vivenzi