Mercato Roma, interesse per Kalajdzic: attaccante classe ’97 dello Stoccarda

L'attaccante austriaco è sul taccuino di Tiago Pinto come rinforzo per il reparto offensivo. La concorrenza è però molto alta, sia in patria che all'estero

La Roma in estate potrebbe tornare alla ricerca di un attaccante come vice Abraham viste la poca affidabilità mostrata fin qui da Shomurodov e Felix. Come riportato dal portale tedesco Kicker, i giallorossi sono sulle tracce di Sasa Kalajdzic, attaccante classe '97 dello Stoccarda. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni ma il contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe aiutare i club interessati a strappare un prezzo più basso. Già nella scorsa estate l'attaccante era molto vicino a lasciare il club ma l'infortunio alla spalla, con relativa operazione, ha bloccato qualsiasi trattativa. Da quando è arrivato in Bundesliga ha realizzato 17 gol in 39 partite e su di lui ci sono gli occhi di molti club sia tedeschi che non, tra i quali Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern, ma anche Roma, West Ham e Tottenham. Quest'anno il 24enne è sceso in campo appena 6 volte, collezionando 421 minuti ed un gol a causa di molti problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo.