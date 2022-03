Mou, niente ricorso: out con l’Atalanta. E tocca ancora a Foti

Lo Special One tornerà in panchina a Udine

Niente ricorso, Mourinho con l’Atalanta sarà ancora squalificato e suo posto in panchina ancora il vice Foti. La Roma rinuncia al ricorso per la squalifica di 2 turni dopo Roma-Verona, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il club riconosce il confronto acceso con l’arbitro Pairetto, ma preferisce un passo indietro verso le istituzioni (Figc e Aia), pur ritenendo inesatte molte frasi attribuite al tecnico giallorosso.