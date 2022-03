Roma-Atalanta, le probabili formazioni di Mourinho e Gasperini

I giallorossi non avranno grosse difficoltà di formazione e avranno a disposizione anche Zaniolo nonostante il problema al naso. Gasperini ancora in emergenza soprattutto nel reparto offensivo e dovrà fare a meno di Muriel e Zapata

Sabato alle 18 allo Stadio Olimpico, la Roma ospiterà l'Atalanta per un match fondamentale in chiave europea. I giallorossi, orfani in panchina di Mourinho, dovranno confermare la buona prestazione offerta contro lo Spezia per provare a mettere pressione alle squadre che la precedono in classifica e sognare la Champions League. Dall'infermeria le notizie sono positive: Zaniolo nonostante una piccola frattura al naso, sarà della partita e guiderà l'attacco insieme a Tammy Abraham. In mezzo al campo, alla luce dell'infortunio di Oliveira (già fuori nell'ultima trasferta), spazio alla coppia Cristante-Veretout, con Pellegrini alle spalle del tandem offensivo. Nel reparto arretrato confermata la difesa a tre con Kumbulla ancora una volta titolare insieme a Mancini e Smalling. Nella formazione bergamasca, Gasperini dovrà fare a meno dei suoi attaccanti e schiererà ancora una volta uno tra Pasalic e Koopmeiners come terminale offensivo.