Indispensabile Mkhitaryan, la Russia svanisce e il rinnovo si avvicina

Segnali positivi per il prolungamento di contratto dell'armeno, che ha fatto "pace" con Mourinho

I complimenti di Mourinho, la serietà (che di questi tempi non fa mai male) e un rendimento costante. Nella conta di chi si salva in questa annata (fin qui) deludente c’è sicuramente Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è in scadenza di contratto e fino a qualche settimana fa i segnali non erano rassicuranti. Ora però ci sono elementi per sperare in un prolungamento. In primis grazie alle prestazioni di Miki che ha accettato diversi ruoli, tra cui quello del regista che da tempo cerca un interprete all’altezza. Poi per le ormai decadute offerte dei club russi che lo tentavano. Visto il conflitto in atto non sono minimamente da prendere in considerazione le avance di Spartak e Lokomotiv Mosca oltre che del Krasnodar. Ma la famiglia di Mkhitaryan (che è peraltro ambasciatore Unicef) già da tempo si trova benissimo a Roma dove è nato il piccolo Hamlet e dove è rinato l’amore con Mourinho.