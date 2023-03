Mourinho, domani il verdetto sul ricorso. Dybala punta la Juve, Abraham diventa papà

Manca sempre meno all’attesissimo match tra Roma e Juventus. Le due squadre scenderanno in campo domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Scontata la squalifica, tornerà in campo Smalling, Il difensore inglese è fondamentale per la squadra di Mourinho: senza di lui la Roma ha ottenuto 8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Attesi in campo anche Abraham e Wijnaldum. Per quanto riguarda l’inglese, non dovrebbero esserci dubbi sul suo ruolo da titolare. Gini, al contrario, potrebbe partite dalla panchina, ma le grandi sfide sono le sue preferite, basti pensare alla doppietta in semifinale di Champions col Barcellona. Ma sicuramente il giocatore che tutti aspettano è Dybala. L’argentino, fresco di convocazione in nazionale insieme a Wjinaldum e Ibanez, è l’ex per eccellenza. La Joya ha firmato l’assist per Abraham all’andata e stavolta cercherà il gol. Il numero 21 giallorosso è uno dei tasselli principali della Roma di Mourinho, l’approdo in Champions attiverebbe il rinnovo automatico. Ma la la sfida con la Juventus per l’argentino non è solo in campo: i bianconeri gli devono 3 milioni nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Se la Roma si affida a Dybala, i bianconeri potranno contare su una condizione ritrovata e sul recupero di Chiesa. Scalpita Pogba che però non ha ancora 90’ sulle gambe.