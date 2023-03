Roma, Ibanez e Wijnaldum tra i convocati di Brasile e Olanda

Dopo Dybala, anche Ibanez e Wijnaldum sono tra i convocati delle liste delle nazionali. I due giocatori della Roma rappresenteranno rispettivamente nel Brasile di Menezes nell' Olanda di Koeman. Il difensore giallorosso affronterà il Marocco il 25 marzo a Tangeri, mentre il numero 25 scenderà in campo contro la Francia il 24. Entrambi i calciatori non erano stati convocati per il Mondiale in Qatar, il primo per una scelta tattica dell'ex allenatore Tite, il secondo a causa dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco fino a febbraio. Sui suoi canali social Ibanez ha commentato cosi la convocazione: "Che onore e gioia poter tornare a indossare questa maglia! Che sia un nuovo inizio di una bella storia! Vamooos".