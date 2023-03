Mourinho merita chiarezza

Si dice che arbitrare la Serie A sia un'impresa. Il caso Mourinho-Serra , scoppiato dopo l'espulsione dello Special One a Cremona, apre uno scenario inedito, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Mou era nella parte di Mou. La novità è stata l'atteggiamento del quarto uomo : mani in tasca, uso del "tu" a una persona di vent'anni più grande, apostrofata nella migliore delle ipotesi con un "vai a casa" e nella peggiore con una volgare presa in giro.

L'autorità, però, ha bisogno di autorevolezza. Nel caso specifico, Serra non ha seguito l'esempio degli Agnolin e dei Collina, capaci anche di atteggiamenti duri ma sempre tenendo il punto e non, come è poi successo negli spogliatoi, davanti all'arbitro Piccinini, rifugiandosi nel no comment. Mourinho ha diritto alla chiarezza.