Roma, con la Juventus è sfida anche sul mercato per Hjulmand

Roma e Juventus si affronteranno domenica alle 20:45 sul campo dell'Olimpico per la venticinquesima giornata di Serie A. Ma la sfida tra i due club è aperta anche sul mercato. Come riferisce Leggo Milano, entrambe le società sono interessate a Hjulmand. Il centrocampista classe '99 del Lecce è alla sua prima stagione nel campionato italiano e sta impressionando tutti per qualità e personalità. A soli 23 anni, infatti, il danese è già il capitano dei salentini e un giocatore chiave della squadra di Baroni. Sul centrocampista c'è anche l'Atalanta.