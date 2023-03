Mourinho si difende in Procura: audio decisivi per Chiné

L’allenatore della Roma ha ribadito le frasi con cui sarebbe stato apostrofato da Serra: “Fatti i c….i tuoi", quando ha chiesto spiegazioni per un fallo su Kumbulla e “Ti stanno prendendo tutti per il culo: vai a casa", subito dopo l’espulsione. Mourinho davanti a Chiné ha sottolineato come sia inaccettabile un comportamento del genere da parte di un quarto uomo, che dovrebbe invece essere preposto a tenere calmi gli animi. E ha ribadito come sia stato provocato senza un motivo reale. Chiné oggi sentirà in videoconferenza Serra, che è a Coverciano. E acquisendo anche alcune testimonianze di altri addetti ai lavori presenti sul campo e nello spogliatoio. Sarà un'indagine veloce, con una sentenza altrettanto rapida. E l'elemento nuovo che è emerso ieri è che il procuratore abbia in mano anche degli audio, che potrebbero essere determinanti per la decisione finale. Probabilmente non quello di Serra, che aveva il microfono "chiuso" durante la discussione. Forse quello di Piccinini, che potrebbe essere stato «aperto» al momento dell'espulsione. O anche di Dazn, che era li con il bordo-campista. Sta di fatto che Chiné ha in mano degli audio interessanti, che potrebbero essere dirimenti per la questione. Questa mattina la Roma presenterà il ricorso ufficiale contro la squalifica di due giornate. Il ricordo dovrebbe essere discusso direttamente in giornata.