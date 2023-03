Wijnaldum, l’uomo delle grandi sfide si scalda per Roma-Juve

L’uomo delle grandi sfide. E con Roma-Juve alle porte non può che leccarsi i baffi. Gini Wijnaldum si scalda per la gara con i bianconeri, anche se non è certo di una maglia da titolare. L’olandese tra Premier, Ligue 1 e Eredivisie ne ha giocate tante di sfide cosi. Diciotto gare contro l'Ajax, 16 contro il Manchestyer City e 14 contro l'Arsenal, solo per citarne alcune della sua carriera. In Serie A, per colpa dell'infortunio alla tibia rimediato in allenamento all'inizio della stagione, ancora non ha avuto la possibilità di affrontare una delle big del campionato. Domenica come detto arriva all'Olimpico la Juventus di Allegri in cerca di punti per sperare nella rimonta Champions (stesso obiettivo dei giallorossi) e Gini, che non ha mai incontrato i bianconeri, vuole farsi trovare pronto. Probabilmente partiranno titolari Matic e Cristante a centrocampo, con Pellegrini che supporterà l'ex Dybala sulla trequarti e Abraham sarà l'unica punta. L'olandese sta tornando in forma e nei 94 minuti che ha giocato a Cremona si sono visti dei segnali di ripresa a livello fisico. Mourinho conosce l'importanza della gara con la Juve per mantenerla a distanza in classifica (al momento a -9) e non è escluso che possa affidarsi all'esperienza di Wijnaldum nel corso del match. Il tuttocampista mancato terribilmente in questi mesi potrebbe rinforzare la mediana oppure aggiungersi come pedina di inserimento sulla trequarti. Intanto si lavora al riscatto del giocatore dal Psg. Probabilmente uno sconto da parte del club parigino oppure l’estensione del prestito a patto però che Wijnaldum rinnovi di una stagione coi francesi.