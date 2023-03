Supplemento d’indagine sul caso Mourinho-Serra: ascoltati Lombardo, Scala e Manara

Ieri lo Special One è stato ascoltato in Procura Federale in merito a quanto accaduto martedì sera allo 'Zini' di Cremona

Prosegue la sfida a distanza tra José Mourinho e Serra dopo l'episodio che ha portato all'espulsione del tecnico ad inizio secondo tempo di Cremonese-Roma. Ieri lo Special One è stato ascoltato in Procura Federale in merito a quanto accaduto martedì sera allo 'Zini' di Cremona. Questa mattina l'arbitro Serra doveva essere ascoltato a Coverciano, ma si è reso necessario un supplemento d'indagine che ha visto protagonisti Maurizio Lombardo (Chief Football Operating Officer della Roma) e il dirigente giallorosso Vito Scala in Procura Figc.