Argentina, Dybala convocato per le amichevoli contro Panama e Curacao

Il numero 21 giallorosso nella lista di Saloni per le amichevoli al Monumental di Buenos Aires

Dopo la vittoria del Mondiale in Qatar, la nazionale argentina torna in campo per due amichevoli contro Panama e Curacao. Le squadre giocheranno il 23 marzo allo stadio Monumental di Buenos Aires. Nella lista dei convocati appare anche Dybala che nella finale contro la Francia ha tirato e segnato uno dei rigori decisivi. Il match si disputerà a pochi giorni dal derby e dal ritorno degli ottavi contro la Real Sociedad. Tra i convocati di Scaloni c'è anche Di Maria, prossimo avversario dei giallorossi con la Juventus. La Joya ha commentato la notizia sui social repostando la notizia e aggiungendo tre stelle, simbolo dei tre mondiali vinti dall'Argentina.