Mourinho un’ora in Procura. Il ricorso: squalifica da azzerare

La Roma punta a cancellare entrambe le giornate di squalifica inflitte a José Mourinho. Oggi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, il club presenterà ricorso d'urgenza con l'intenzione di far sedere il portoghese in panchina nella gara contro la Juve di domenica. La società ancora deve ricevere gli atti, ma appena arriveranno (questa mattina) partirà la pec. Il ricorso sarà basato sulle ingiuste provocazioni che ha ricevuto Mourinho dal quarto uomo e che hanno portato alla sua reazione: «Per la prima volta nella mia carriera mi hanno parlato in maniera ingiustificabile», ha detto a caldo a Cremona e ribadito ieri al procuratore. Nel tardo pomeriggio, infatti, José è stato ascoltato in Procura Federale per l'inchiesta aperta in seguito alle sue dichiarazioni post Cremonese-Roma in cui accusava il quarto uomo Marco Serra di avergli mancato di rispetto.