Roma-Juve, da Frattesi a Cuadrado e Soyuncu: la sfida torna pure sul mercato

Battaglia in campo, e spesso fuori. Roma-Juve non è mai stata una sfida come tutte le altre. E spesso il clima infuocato si è riversato pure sul mercato: dal doppio caso Capello allo “scippo” di Ferrara passando per Emerson, Boniek, Davids e Buffon. Negli ultimi anni la febbre si era un po’ abbassata ma nella prossima estate, complici i problemi economici e i limiti Uefa, si andrà ancora allo scontro. In primis per Frattesi. Da tempo un obbiettivo dichiarato di Pinto. Dopo i due tentativi andati a vuoto la scorsa estate e a gennaio potrebbe essere arrivato il momento buono, ma nel frattempo anche la Juve si è inserita prepotentemente. Stesso discorso per Hjulmand del Lecce e Vicario dell’Empoli, anche se sul portiere c’è stata una frenata nelle ultime settimane. Poi c’è la caccia ai parametri zero. Dopo Dybala la Roma potrebbe approfittarne ancora e andare su Cuadrado, sopratutto in caso di permanenza di Mourinho. Il colombiano ha quasi 36 anni ma potrebbe firmare un annuale con opzione e garantire un ottimo innesto di esperienza sulla fascia. Sul mercato libero piace da tempo a entrambi Ndicka, che però sembra più affascinato dalla Premier. Maggiori possibilità per il turco Soyuncu, tornato alla ribalta nonostante un pre accordo con l’Atletico. Possibile ritorno di fiamma pure per Karsdorp dopo il tentativo di scambio con De Sciglio andato in scena a gennaio.