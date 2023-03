Roma-Juventus, le probabili formazioni di Mourinho e Allegri

La Roma scende in campo domenica alle 20:45 contro la Juventus per la venticinquesima giornata di Serie A. In attesa di sapere se Mourinho sarà in panchina (bisognerà aspettare l'esito del ricorso fatto dal club giallorosso in merito all'episodio di Cremona con il quarto uomo Serra), le scelte di formazione sembrano già definite. Torna la spina dorsale della Roma con Smalling al centro della difesa, Matic a centrocampo insieme a Cristante e davanti Abraham si riprende una maglia da titolare. Alle sue spalle Dybala e Pellegrini.