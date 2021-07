Mourinho applaude la Roma ‘cattiva’ e aspetta Shomurodov. Sfida al Belenenses

La Roma grintosa vista col Porto ha convinto i tifosi e il tecnico. Sul mercato in via di definizione l'arrivo dell'uzbeko: si vaglia il possibile inserimento di una contropartita

A meno di un mese dall'esordio in campionato, l'attesa per la Roma di Mourinho cresce. E Arrigo Sacchi è sicuro della forza dello Special One: "È imprevedibile. Sono sicuro che con lui ci divertiremo parecchio. Dal punto di vista calcistico è un tattico preparatissimo, un autentico fenomeno. È da vedere come riuscirà a gestire l’approccio con Roma e con la Roma che, probabilmente, è la piazza più calda d’Italia. Di certo non ne è spaventato, perché le sfide lo stimolano e nelle sfide dà sempre il meglio". C'è parecchia attesa anche per quello che deciderà il Governo in merito alla riapertura degli stadi: il decreto parla di 50% della capienza degli impianti all'aperto, ma con il metro di distanza comunque da rispettare. Una misura che porta inevitabilmente a ridurre sotto il 50% gli ingressi dei tifosi: i club si sono uniti per cercare una soluzione e si potrebbe andare verso una soluzione a 'scacchiera'. Infine le parole di Virginia Raggi sullo stadio: “Nei Friedkin ho colto una grande determinazione unita ad una grande capacità di analisi. Adesso siamo in attesa di ricevere la nuova proposta dell’AS Roma, con la massima disponibilità. Abbiamo già iniziato le nuove interlocuzioni quindi a breve ci sarà la presentazione del progetto”.