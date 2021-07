La Roma scopre Eldor-ado: ecco Shomurodov, l’underdog che vuole stupire Mourinho

Il terzo acquisto dei giallorossi arriva dal lontano Uzbekistan. Pochi gol in faretra, ma tanto fame e forza fisica. Ecco le caratteristiche del nuovo attaccante per Mou

Valerio Salviani

Marco Polo che ha conosciuto bene l'Uzbekistan nei suoi viaggi verso la Cina, raccontava di non aver scritto nemmeno la metà delle cose che aveva visto. In questa terra sconosciuta che si trova lungo la Via della Seta, le ciglia unite sono segno di bellezza e il calcio si gioca soprattutto per la strada. Qui, Eldor Shomurodov, figlio d'arte con la licenza di stupire, è riuscito a farsi notare dal Rostov, modesto club russo che nel 2017 l'ha preso dal Bunyodkor. Pur non avendo mai fatto stropicciare gli occhi a nessuno, la scorsa estate si è guadagnato le attenzioni della Serie A e un contratto dal Genoa. Un anno e qualche gol (pochi) dopo è pronto a firmare per il primo top team della sua carriera e giocare per l'allenatore dei suoi sogni: "Tifo Chelsea per José". La Roma per lui investirà circa 20 milioni, una cifra enorme in un mercato piegato dalle difficoltà della pandemia. Eppure a Trigoria sono tutti convinti di essere pronti a mettere le mani su uno dei migliori talenti del campionato italiano. Una perla, di quelle che Marco Polo raccoglieva lungo la Via della Seta, dove nessuno riusciva a far arrivare gli occhi.

Pochi gol, velocità e fisico: le caratteristiche di Shomurodov

Eldor Shomurodov non arriverà alla Roma per provare a rubare il posto a Dzeko. Nessuno gli chiederà caterve di gol, perché in carriera difficilmente ha chiuso le sue stagioni in doppia cifra. Allora cosa cerca Mourinho dal suo futuro attaccante? Duttilità, fame e forza fisica. Shomurodov ha giocato solo sedici partite da titolare la scorsa stagione, ma ha mostrato con chiarezza le sue capacità di muoversi tra le linee sfruttando la profondità. Non è una prima punta come Dzeko e Mayoral, ma può giocare con loro o farne le veci in caso fossero entrambi indisponibili. La volontà di Mourinho è aumentare le possibilità di cambiare modo di giocare e con Shomurodov potrà avere più soluzioni da adattare alle partite. La sua stazza è sicuramente una qualità che Mourinho apprezza. "Senza forza fisica non si possono costruire grandi squadre" ripete sempre lo Special One. Eldor, dall'alto del suo metro e 90 non gli farà mancare i chili che Mou cercava quando suggeriva il nome di Belotti come rinforzo per l'attacco. La voglia di stupire di Shomurodov dovrà fare il resto. Arriverà a Roma da sottovalutato, come gli è sempre capitato in carriera. E ancora una volta dovrà ribaltare i pronostici.

Eldor Shomurodov: età, soprannome e vita privata

Shomurodov è ancora giovane, ma non più di primo pelo. Nato il 29 giugno 1995, ha già compiuto 26 anni, un'età nella quale molto spesso la maturazione calcistica è già avvenuta. Il padre e lo zio erano calciatori. Papà Azamat un centrocampista, suo fratello Ilkhom un attaccante. In patria, come capita tante volte ai talenti delle piccole nazioni, lo chiamano il "Messi uzbeko". Quando glielo ricordano lui ne ride: "Non so perché mi chiamino così, i miei modelli sono Torres e Drogba". Il suo numero preferito è il 14, lasciato libero nella Roma da Villar che ha preso l'8. È sposato con la compagna Omina e lo scorso anno sono diventati genitori del piccolo Mustafa. Ama l'hockey su ghiaccio e non è molto social, a differenza di gran parte dei suoi colleghi. Tifa Chelsea, come detto, e sognava la Juve: "Sarebbe bello fare lì il prossimo passo della mia carriera". Una frase che dovrà farsi perdonare dai tifosi della Roma a suon di gol. La sfida sta per cominciare.