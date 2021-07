Shomurodov-Roma: si può chiudere domani. Al Genoa il 20% della futura rivendita

Agenti del'uzbeko e giallorossi stanno limando gli ultimi dettagli: costerà 18 milioni più il 20% sulla futura rivendita

Può essere domani il giorno di Eldor Shomurodov alla Roma. La trattativa procede spedita verso un esito positivo: come riporta 'Sky Sport', gli agenti del giocatore e i giallorossi sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli contrattuali. Tutto lascia però pensare che l'affare si chiuderà a breve, probabilmente già domani. La formula del trasferimento è quella nota: prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 18 milioni di euro. Il Genoa inoltre conserverà una percentuale sulla futura rivendita dell'uzbeko che si aggira sul 20%. Dopo la sua prima stagione in rossoblù, condita da 8 gol in 31 partite, Shomurodov è pronto a fare già il grande salto ed essere allenato da un idolo come José Mourinho. Starà allo Special One farlo ambientare in fretta e trovargli spazio nella batteria molto nutrita di attaccanti.