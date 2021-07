Roma Femminile, Serturini rinnova fino al 2024: “Orgogliosa”

News as roma: tutte le notizie

Le parole della calciatrice: "Non credo sia giusto ringraziare solo quando si vince o si va via: io dico grazie ogni giorno di poter giocare per la Roma”

Redazione

Una grande notizia in casa Roma Femminile. La bomber Annamaria Serturini ha rinnovato con i colori giallorossi fino al 30 giugno 2024. L'annuncio arriva direttamente dal ritiro della squadra sul Monte Terminillo, dove le ragazze del club capitolino rimarranno fino a fine mese. Questo il comunicato: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Annamaria Serturini ha rinnovato il proprio contatto con il Club fino al 30 giugno 2024. In giallorosso sin dall’estate del 2018, Annamaria è la migliore marcatrice della nostra storia con 30 gol fatti e anche la calciatrice con più presenze: 75."

Le parole di Serturini

“Sono orgogliosa di continuare a indossare questi colori”, ha commentato Serturini. “Con la vittoria della Coppa Italia ho capito quanto sia speciale vincere con la Roma e vorrei continuare a scrivere pagine importanti con questo gruppo. Non credo sia giusto ringraziare solo quando si vince o si va via: io dico grazie ogni giorno di poter giocare per la Roma”.