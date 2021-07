Nuno Santos: “Al lavoro per la squadra”. La risposta di Mou: “Continua così”

Contro il Porto i giallorossi hanno tirato fuori grinta e cattiveria, ma non solo per la rissa scatenata dal brutto fallo di Pepe su Mkhitaryan ma soprattutto per quanto fatto vedere sul campo

Redazione

La Roma ha giocato la sua prima amichevole del ritiro portoghese. In terra lusitana, poi, ci saranno anche quelle contro Siviglia (31 luglio), Belenenses (4 agosto) e Real Betis (7 agosto). Contro il Porto i giallorossi hanno tirato fuori grinta e cattiveria, ma non solo per la rissa scatenata dal brutto fallo di Pepe su Mkhitaryan ma soprattutto per quanto fatto vedere sul campo. Nuno Santos ha pubblicato sul suo Instagram una foto di ieri sera, mentre si consulta con Mourinho durante la partita, scrivendo: "Al lavoro per la squadra". Tempestiva la risposta dello Special One: "Continua così, fratello".