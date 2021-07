Mourinho si coccola la Roma: “Habemus squadra, siamo uniti”

Lo Special One fa i complimenti alla squadra dopo il match con il Porto: "Bravi ragazzi"

La partita del cuore di Mourinho finisce con un pareggio. Roma e Porto si accontentano dell'1-1, dopo essersele date per 90 minuti. Un test importante per i giallorossi, che hanno retto bene il campo nonostante il ritardo di condizione contro avversari quasi pronti a cominciare la stagione. Su Instagram il tecnico ha fatto i complimenti ai suoi: "Buonissimo allenamento contro il Porto che comincia la stagione l'8 agosto. È stato un test importante per noi che invece cominciamo il campionato il 22 agosto. Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi". Mourinho ha poi ringraziato il Porto, che prima del match gli ha consegnato una targa commemorativa della Champions vinta nel 2004: "Grazie presidente per il bellissimo regalo". Sabato nuovo test match contro il Siviglia di Monchi.