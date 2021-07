La Roma sfida il Siviglia: ufficiale l’amichevole di sabato alle 18.30

Tra due giorni a Faro la sesta amichevole del precampionato giallorosso

Dopo il Porto, un'altra big europea nel precampionato della Roma. Ieri sera i giallorossi hanno affrontato e pareggiato contro Conceicao, sabato la sfida sarà invece al Siviglia di Lopetegui. Lo Special One vuole testare ancora la condizione fisica e mentale della sua squadra con una serie di amichevoli di alto livello. La Roma ha infatti ufficializzato il match, già noto, contro il Siviglia in programma questo sabato 31 luglio alle 18.30 italiane (le 17.30 locali), a Faro in Algarve, dove i capitolini sono in ritiro. Sarà la sesta sfida del precampionato dei giallorossi, che poi proseguirà con le sfide a Belenenses, Betis e Raja Casablanca, match ancora da ufficializzare.